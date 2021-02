Moçambique/Covid-19: restrições nos transportes "My Love" e "Txopela"

"My Love" proíbidos de transportar passageiros em Maputo a partir de 10 de fevereiro e até 6 de março, no quadro das restrições destinadas a travar a pandemia da Covid-19.

Para travar a pandemia da Covid-19, a partir desta quarta-feira, 10 de fevereiro e até 6 de março, as carrinhas paticulares de caixa aberta, vulgo "My Love" estão proíbidas de transportar passageiros em Maputo, como tem sido prática em Moçambique, devido à crise de transportes sobretudo nas horas de ponta.

Publicidade Continuar a ler

Até 6 de Março próximo, as carrinhas particulares de caixa aberta, vulgo “My Love”, estão proíbidas de transportar passageiros na capital moçambicana, como medida para evitar a propagação do pandemia da Covid-19 e as polícias da República de Moçambique e Municipal voltam em força às ruas da baixa de Maputo, para tentar travar a venda informal.

A decisão foi anunciada pelo Presidente do Município de Maputo Eneas Comiche e enquadra- se nas medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19.

As medidas anunciadas pelo autarca de Maputo, abrangem também os motociclos de três rodas, "Txopelas" como são conhecidos em Moçambique.

"...os veículos motorizados de transporte, vulgo "Txopela", não devem transportar mais do que um passageiro, é interdito o transporte de passageiros em viaturas de caixa aberta, vulgo "My Love" e todos os autocarros de transporte público de passageiros interrompem o trabalho às 21 horas".

As novas medidas, que limitam a circulação de pessoas para além da hora imposta pelo recolher obrigatório que vai das 21h às 4 horas da manhã na região do grande Maputo, devem ser cumpridas adverte Eneas Comiche.

"Não vai haver contemplações nenhumas, no sentido daqueles que sejam prevaricadores"

O comércio informal está vedado, bem como todos os recintos desportivos encerrados em Maputo, a partir de 10 de fevereiro e até 6 de março.

Orfeu Lisboa, correspondente em Maputo 10/02/2021

Esta interdição relativa aos “My Love”, surge num contexto em que a cidade de Maputo regista escassez de autocarros para transporte público.

Apesar da introdução de novas frotas de autocarros, a crise subsiste, com destaque nas e vem à superfície nas horas de ponta, em que as carrinhas de caixa aberta têm sido o recurso de milhares de citadinos para chegar aos seus destinos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro