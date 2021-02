Moçambique: Daviz Simango internado na África do Sul

Daviz Simango, Líder do MDM.

Daviz Simango foi transferido na noite de sábado para uma unidade de saúde da África do Sul devido a problemas de saúde.

O presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e autarca da cidade da Beira, centro do país, teria testado positivo à Covid-19.

Lutero Simango, líder da Bancada Parlamentar do MDM, em declarações à STV, confirmou o quadro clínico do presidente do partido e pede calma e serenidade aos moçambicanos.

Daviz Simango "não está bem de saúde" e, por isso, ontem à noite, por volta das 21h00, locais, foi transferido para a vizinha África do Sul.

“O mal-estar começou na semana passada, está associado com esta epidemia [da covid-19]. Sentiu-se adoentado e estava a fazer o seu tratamento, mas infelizmente o quadro [clínico] não estava muito bom”.

“Por uma questão de precaução” decidiu-se a sua transferência para a África do Sul, acrescentou Lutero Simango.

