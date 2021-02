CAN Sub-20: Moçambique perdeu frente ao Uganda por 2-0

A Selecção Moçambicana de Sub-20 de futebol perdeu por 2-0 frente ao Uganda na primeira jornada da fase de grupos do Campeonato Africano das Nações Sub-20 que decorre na Mauritânia.

O CAN Sub-20 de futebol conta com a presença de uma selecção lusófona, Moçambique, que se estreia na prova.

Estreantes na prova, os Mambinhas integram o Grupo A com Mauritânia, país anfitrião, Camarões e Uganda.

No primeiro jogo da prova, Moçambique defrontou o Uganda. Um jogo equilibrado na primeira parte com um empate sem golos no intervalo.

No entanto na segunda parte os ugandeses acabaram por vencer. O primeiro golo foi apontado por Kakooza Derrick, de grande penalidade, enquanto o segundo tento foi marcado por Steven Serwadda. Um primeiro encontro que acabou por ser decidido com uma grande penalidade após uma mão na área.

Os Mambinhas perdeu por 2-0 frente ao Uganda.

De notar que o melhor jogador do encontro foi o ugandês Isma Mugulusi.

Recorde-se que Gianluca Lorenzoni, avançado moçambicano que actua no Varzim em Portugal, foi convocado para participar na prova, ele que venceu com Moçambique a Taça Cosafa em Dezembro do ano passado.

O atleta de 19 anos, que nasceu em Maputo, admitiu que os Mambinhas querem ir o mais longe possível, confessando que é um sonho representar o país numa prova continental.

Gianluca Lorenzoni, avançado moçambicano com origens italianas e francesas, jogou em Moçambique nas camadas jovens, antes de seguir caminho para França e de acabar por pousar as malas em Portugal onde representa o Varzim, após passagens pelo Rio Ave e pelo Boavista.

A Selecção Moçambicana ocupa o último lugar no Grupo A ainda sem ter pontuado, partilhando essa posição com a Mauritânia que perdeu por 0-1 frente aos Camarões, sendo que os camaroneses e os ugandeses estão na liderança com três pontos.

Na segunda jornada, a 17 de Fevereiro, Moçambique defronta o país anfitrião, a Mauritânia.

O Campeonato Africano de futebol sub-20 decorre até 6 de Março em território mauritano.

CAN Sub-20. © Cortesia CAF

