Covid-19

Moçambique: Moçambola suspenso com 12% de futebolistas com Covid-19

Futebol moçambicano continua suspenso (Moçambola). © Cortesia Witi

Texto por: Miguel Martins com Lusa 3 min

O Moçambola, campeonato de futebol da primeira divisão em Moçambique, continua suspenso e os futebolistas devem voltar a ser testados no próximo dia 26. Por ora é autorizada a retoma dos treinos das equipas com menos de 10% de casos de Covid-19. Ludovina Bernardo, porta-voz do Conselho de ministros, alega haver neste momento 12% de jogadores positivos ao novo coronavírus.