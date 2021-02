CAN Sub-20: Moçambique perdeu frente à Mauritânia por 2-0

A Selecção Moçambicana de Sub-20 de futebol perdeu por 2-0 frente à Mauritânia na segunda jornada da fase de grupos do Campeonato Africano das Nações Sub-20 que decorre na Mauritânia.

O CAN Sub-20 de futebol conta com a presença de uma selecção lusófona, Moçambique, que se estreia na prova.

Estreantes na prova, os Mambinhas integram o Grupo A com Mauritânia, país anfitrião, Camarões e Uganda.

No segundo jogo da prova, Moçambique defrontou a Mauritânia. Um jogo que ficou resolvido na primeira parte. O primeiro golo foi apontado por Oumar Mbareck, enquanto o segundo tento foi marcado por Silly Sanghare.

Os Mambinhas perderam por 2-0 frente à Mauritânia. Uma derrota que ditou a eliminação da Selecção Moçambicana.

De notar que o melhor jogador do encontro foi Demba Yatera da Mauritânia.

Belarmino José, atleta moçambicano. © Cortesia CAF

Moçambique perdeu na primeira jornada frente ao Uganda

A Selecção Moçambicana de Sub-20 perdeu por 2-0 frente ao Uganda na primeira jornada da fase de grupos do Campeonato Africano das Nações Sub-20 que decorre na Mauritânia.

Os golos foram apontados por Kakooza Derrick, de grande penalidade, e por Steven Serwadda.

A Selecção Moçambicana ocupa o último lugar no Grupo A ainda sem ter pontuado, sendo que os camaroneses estão na liderança com seis pontos. O Uganda e a Mauritânia ocupam o segundo lugar com 3 pontos, quando falta apenas uma jornada para terminar a fase de grupos.

Os Camarões venceram por 1-0 o Uganda na segunda jornada.

Na terceira jornada, a 20 de Fevereiro, Moçambique defronta os Camarões. A Selecção Moçambicana já está fora do CAN Sub-20.

O Campeonato Africano de futebol sub-20 decorre até 6 de Março em território mauritano.

CAN Sub-20. © Cortesia CAF

