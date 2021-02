Moçambique

A cidade da Beira prepara-se para se despedir do seu autarca, Daviz Simango

Daviz Simango, presidente do MDM, em campanha eleitoral em 2019. © Facebook

Texto por: Orfeu Lisboa

A urna contendo os restos mortais do autarca da Beira, presidente do MDM e membro do Conselho de Estado chega hoje a Moçambique segundo um anúncio do partido. Daviz Simango perdeu a vida num hospital na África do Sul, no dia 22 deste mês. O funeral oficial inicialmente marcado para sexta-feira terá lugar ás 11 horas de sábado na praça do município, na cidade da Beira.