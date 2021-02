Moçambique

Habitantes da cidade da Beira prestam homenagem a Daviz Simango

Milhares de pessoas saíram à rua na cidade da Beira, nesta sexta-feira 26 de Fevereiro 2021, para acompanhar as cerimónias fúnebres do seu autarca, Daviz Simango, também líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM). LUSA - TONY GOMBE

Orfeu Lisboa

Vão a enterrar amanhã os restos mortais de Daviz Simango, autarca da Beira, fundador e Presidente do MDM também Membro do Conselho de Estado falecido aos 57 anos na passada segunda-feira na África do Sul, vitima de doença.