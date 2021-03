Moçambique/Covid-19

Moçambique retoma aulas presenciais e treinos de Moçambola

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique. AFP - SIPHIWE SIBEKO

O Presidente de Moçambique anunciou a reabertura das escolas e a retoma dos treinos do Moçambola. Numa comunicação à nação no âmbito da situação de calamidade pública em vigor, Filipe Nyusi anunciou as novas medidas que vão entrar em vigor às 00h00 de 7 de Março em “todo o território nacional”.