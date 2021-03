Albano Carige tomou posse na cidade da Beira

Primeiro encontro do novo edil, Albano Carige, com o executivo municipal alargado aos membros do partido MDM.

O novo autarca da cidade da Beira tomou posse esta sexta-feira, 5 de Março. Albano Carige promete trabalhar com todos e garante dar seguimento ao legado deixado pelo seu antecessor Daviz Simango.

O novo autarca da Beira tomou posse numa cerimónia conduzida pela ministra da Administração Estatal, Carmelita Namashulua. Albano Carige prometeu fazer tudo em prol do desenvolvimento da cidade de Beira, e prometeu evitar disputas políticas.

“É para mim uma grande honra e enorme responsabilidade assumir os destinos do município da Beira para o qual me comprometo a trabalhar com todos vocês. Fica a nossa garantia de continuar a trabalhar de uma forma articulada nas nossas relações inter-institucionais", afirmou o novo autarca da cidade da Beira.

Albano Carige, antigo vereador para área de construção e urbanização, sucede ao cargo de Daviz Simango falecido no dia 22 de Fevereiro, vítima de doença na África do Sul. A cerimónia de tomada de posse decorreu na Praça do município da cidade da Beira.

