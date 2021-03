Moçambique

Moçambique: condenação a penas de 20 anos de prisão contra raptores

Empresário Manish Cantilal. © Facebook

Texto por: Orfeu Lisboa

O Tribunal Judicial de Maputo condenou ontem a 20 anos de prisão dois cidadãos envolvidos no rapto do empresário, Manish Cantilal, no ano passado. A terceira pessoa em acusação foi absolvida por insuficiência de provas neste caso.