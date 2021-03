Moçambique

MDM assinala 12 anos de existência, pela primeira vez sem Daviz Simango

Logótipo do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) © DR

Texto por: Orfeu Lisboa

Faz hoje 12 anos que o Movimento Democrático de Moçambique, terceira maior forca política do país foi criada. As celebrações estão contudo afectadas pela pandemia e pela morte recente do presidente e fundador deste partido de oposição, Daviz Simango.