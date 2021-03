Sociedade civil moçambicana exige auditoria sobre fundos da covid-19

O Centro de Integridade Pública exige do governo moçambicano a realização de uma auditoria urgente sobre os fundos da covid-19 doados pelos parceiros internacionais. Em causa está a falta de justificação dos gastos no quinto relatório relativo ao apoio divulgado pelo governo em Fevereiro, mas assegura que os fundos estão a ser usados de forma responsável e transparente.

Publicidade Continuar a ler

A exigência foi feita pela organização da sociedade civil moçambicana CIP cuja pesquisadora Leila Constantino justifica a preocupação. "Porque a pandemia de covid-19 exige acções imediatas, uma auditoria imediata também é muito importante para assegurar uma melhor gestão dos fundos que já estão disponíveis e dos fundos que ainda vão ser desembolsados pelos parceiros", explicou a pesquisadora.

O CIP refere que o governo avaliou em 588,7 milhões de Euros as necessidades para fazer face a pandemia da covid-19 e que deste valor foram desembolsados até Dezembro 556,3 milhões. No parlamento, o Primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário confirmou a recepção do valor e assegurou que estão a ser usados de forma criteriosa. "Solicitamos apoio aos nossos parceiros de cooperação que responderam de forma positiva, disponibilizando 94,5% dos 700 milhões de Dólares solicitados", informou o chefe do governo moçambicano.

Desde hoje e ainda até amanhã, o executivo está prestar esclarecimentos às bancadas da Frelimo no governo, Renamo e MDM na oposição sobre as vacinas e o uso dos fundos recebidos para a covid-19.

De acordo com o Ministério moçambicano da Saúde, desde o começo, na Segunda-feira, da campanha de vacinação, foram imunizados contra a covid-19 quase 16 mil profissionais de saúde. Num último balanço estabelecido esta quarta-feira, as autoridades sanitárias deram conta de 7 óbitos e 292 novas infecções nas últimas 24 horas, Moçambique tendo totalizado 707 mortos e 63.174 casos de covid-19 desde o começo da pandemia há um ano.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro