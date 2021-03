Guterres pede mais apoio internacional para Moçambique

António Guterres pediu mais apoio internacional para a resposta humanitária em Moçambique, que necessita de 254 milhões de dólares para ultrapassar uma “tripla crise” iniciada há dois anos pelo ciclone Idai.

Publicidade Continuar a ler

Num vídeo de dois minutos publicado este sábado, para marcar o segundo aniversário da passagem do ciclone Idai no país, em português, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas lançou um apelo à comunidade internacional “para que intensifique os seus esforços e apoie o plano de resposta humanitária para Moçambique”.

O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique a 15 de Março de 2019. Mais de 600 pessoas morreram e cerca de 1,8 milhão de moçambicanos foram afectados pela tempestade.

Na sua mensagem o secretário-geral da ONU lembra que “a força dos ciclones alerta-nos para o facto de que o tempo está a esgotar-se no combate às alterações climáticas. As tempestades tropicais são cada vez mais intensas e frequentes. Há regiões em África que estão a aquecer a um ritmo duas vezes superior face à média global do planeta. Na verdade, o continente africano sendo dos que tem menores responsabilidades na crise climática, é dos que mais sofre as suas consequências”.

Sucessivas tempestades e ciclones têm vindo a atingir Moçambique, a isto acresce-se a pandemia da covid-19 com o registo de pelo menos 716 mortes e mais de 64 mil infectados e, ainda, a violência no norte, em Cabo que já provocou mais de duas mil mortes e 670 mil pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos.

António Guterres apelou à solidariedade internacional para um povo que “enfrentar a tripla ameaça resultante da violência, das crises climáticas e da pandemia Covid-19”.

“Apelo à comunidade internacional para que intensifique os seus esforços e apoie o plano de resposta humanitária para Moçambique. O país necessita de 254 milhões de dólares para responder às crescentes necessidades humanitárias provocadas por esta tripla crise”, conclui.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro