ONG internacional denuncia grupos terroristas que decapitam crianças em Cabo Delgado

Crianças de apenas 11 anos estão a ser decapitadas na província de Cabo Delgado ao recusar juntar-se aos grupos terroristas. A denúncia é da organização internacional Save The Children que revela que o conflito armado continua a provocar a fuga massiva da população das suas zonas de origem.

Os relatos são de quem vive no terreno o drama humanitário provocado pelos grupos terroristas que actuam em vários distritos da província de Cabo delgado desde finais de 2017.

Rapazes e raparigas não escapam à brutalidade dos terroristas.

Em entrevista telefónica à RFI, Chance Briggs director da Save The Children em Moçambique, dá voz à denúncia feita inicialmente pela organização em comunicado de imprensa.

"As vezes os insurgentes querem que as crianças, os rapazes maiores entrem nos campos para participar na guerra. Quando recusam lá que vão ser matados (mortos), e os adultos também, os jovens é a mesma coisa com as raparigas."

Cerca de 670 mil pessoas estão agora deslocadas dentro de Moçambique devido ao conflito em Cabo Delgado onde pelo menos 2.614 pessoas morreram no conflito, incluindo 1.312 civis.

Ainda de acordo com a organização Save The Children, contrariando informações oficiais, a situação tera piorado seriamente nos últimos 12 meses, com a escalada de ataques as vilas e localidades e distritos mais a norte junto a fronteira com a República com a Tanzania.

De Maputo, o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

Correspondência de Maputo, 16/3/2021

