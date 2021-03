Moçambique/Covid-19: reabertura ano lectivo 2021

Em Moçambique reabriu de forma presencial esta segunda-feira, 22 de março, o ano lectivo escolar 2021, após um ano de suspensão devido à pandemia da Covid-19. A Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano manifestou preocupação com a falta de condições sanitárias, de higiene e limpeza nalgumas escolas.

São pouco mais de oito milhões de alunos - entre a 1ª e a 11ª classes - que regressaram nesta segunda-feira, 22 de março aos bancos das escolas, para muitos quase um ano depois destas terem sido suspensas, em março de 2020, para tentar conter a propagação da pandemia da Covid-19, que desde 22 de março de 2020 (data do primeiro caso diagnosticado) já registou um total de 65.799 casos positivos, 79% dos quais recuperados e 740 óbitos.

Apenas as classes com exame é que retomaram as aulas, em outubro de 2020, num ano lectivo marcado pela passagem automática de todos os alunos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª e 11ª classes.

Contudo a ministra da educação e desenvolvimento humano Carmelita Namashulua reconhece muito ainda está por ser feito no campo da higienização face à pandemia da Covid-19,

"Vamos continuar a insistir, porque a saúde, a segurança das nossas crianças, a higiene da escola para criar uma boas condições para as nossas crianças poderem aprender é importante"

Por outro lado a directora nacional adjunta de saúde publica Benigna Matsinhe adverte que o sucesso do regresso às aulas presenciais depende do envolvimento de todos.

"Temos responsabilidades extremas, para prevenirmos a contaminação ou a transmissão da Covid no seio dos alunos".

A maioria das escolas um pouco por todo o país foram marcadas pelo regresso massivo dos alunos.

Este ano lectivo vai durar 33 semanas, em vez das habituais 38, com aulas presenciais em dias alternados, para reduzir o número de alunos por turma.

Também será reduzido o tempo do intervalo, para além de que os alunos deverão usar máscaras de protecção e/ou viseiras e lavar regularmente as mãos.

Perto de 3,5 biliões de meticais foram gastos na reabilitação de sanitários em diferentes escolas primárias e secundárias do país, de modo a adequá-las às novas exigências sanitárias, entretanto, algumas escolas ainda não dispõem de condições para o arranque das aulas, um ano após o seu encerramento. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano ainda não revelou o número de escolas que abrem ou não abrir nesta segunda-feira.

Discursando em Monapo, província de Nampula, no âmbito da abertura oficial do Ano Lectivo, o Chefe de Estado, Filipe Jacinto Nyusi, afirmou que a decisão de retomar as aulas presenciais ainda pode ser revertida, caso não se observem as medidas de prevenção do novo coronavírus.

