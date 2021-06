Moçambique/Ruanda

Entendimento entre Kigali e Maputo por detrás de desaparecimento de ruandês ?

Jornalista Ntamuhanga Cassien, crítico do regime de Paul Kagame, desapareceu a 23 de Maio de 2021, em Moçambique. © https://cddmoz.org/

Texto por: Miguel Martins 4 min

O Centro para a democracia e desenvolvimento de Moçambique e o seu director, Adriano Nuvunga, denunciam possíveis cumplicidades entre Kigali e Maputo no caso do jornalista ruandês exilado em Moçambique, desaparecido no fim de semana passada. Ele poderia estar nas mãos da embaixada ruandesa, embora sem mandado de captura. Ele garante estar a envidar esforços para localizar exactamente Ntamuhanga Cassien.