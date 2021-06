Trabalho infantil preocupa Governo em Moçambique

Muitas centenas de crianças estão envolvidas no trabalho infantil em Moçambique. Uma realidade a que o Governo pretende inverter através de várias acções que serão levadas a cabo, este ano, fez saber, Isaura Nyusi, esposa do Presidente da República.

Os números que pintam de negro a situação do trabalho infantil em Moçambique são avançados pela esposa do chefe de Estado, Isaura Nyusi.

“Falar da problemática do trabalho infantil é falar de uma triste realidade que afecta a mais de 1 milhão de crianças moçambicanas. é falar da nossa situação sócio-económica que obriga a que milhares de crianças ingressem precocemente no mercado de trabalho para contribuírem na renda familiar”, admitiu a esposa do chefe de Estado.

As causas que atiram muitas centenas de crianças para as ruas da amargura são, também estas, conhecidas.

“Calamidades naturais, terrorismo em Cabo Delgado, os ataques da junta militar no centro do país e a pandemia da covid-19 contribuem em larga medida para o agravamento da situação económica das famílias”, concluiu Isaura Nyusi.

O governo moçambicano vai por isso, a partir deste ano, levar a cabo um programa, já lançado em Maputo e, na presença das ministras do Trabalho e Segurança Social e do Género, Criança e Acção Social, denominado Agir Já Para Acabar com o Trabalho Infantil.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

Correspondência de Maputo 13-06-2021

