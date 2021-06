Moçambique

Investigação à exploração sexual na prisão feminina de Ndlavela

Estabelecimento Penitenciário Especial para Mulheres de Maputo, Moçambique, 16 de Junho de 2021. © LUSA - LUISA NHANTUMBO

Orfeu Lisboa

Num dia em que a comissão nacional dos direitos humanos inicia uma investigação paralela a do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e religiosos para apurar a existência ou não de uma rede de exploração sexual no estabelecimento penitenciário especial da mulher em Maputo, a Liga feminina do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, exige a demissão da ministra do sector, Helena Kida.