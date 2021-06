Ministro da Defesa assegura que a situação está controlada em Cabo Delgado

As Forças de Defesa e Segurança têm o controlo da situação dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, garantia dada à imprensa em Maputo pelo ministro da Defesa, Jaime Neto.

Numa altura em que as Nações Unidas manifestam preocupação com a deterioração da crise humanitária em consequência dos ataques terroristas, o ministro da defesa já veio garantir que as forças de defesa têm o controlo da situação.

“De um modo geral, a situação está sob controle e estamos a infringir golpes pesados para o inimigo por isso estão a ver uma relativa calma”, começou por afirmar o ministro.

E revela Jaime Neto que países como Portugal têm estado a canalizar o seu apoio para o combate contra este mal.

“Estados Unidos, Portugal e outros países da SADC estão a apoiar na formação que para nós é valiosa porque não podemos entender apoio apenas em materiais que possam ajudar a enfrentar aquela situação”, afirmou o ministro da Defesa.

Relatos da província de Cabo Delgado, alvo de ataques terroristas desde finais de 2017, dão conta da chegada diária à cidade de Pemba de deslocados cujos números segundo organizações humanitárias internacionais já ascendem às 800 mil.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

Correspondência de Moçambique 17-06-2021

