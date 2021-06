Moçambique/Covid-19

Na iminência de uma 3ª vaga de Covid-19, Moçambique prepara novas medidas

Filipe Nyusi, presidente de Moçambique. Tiziana FABI / AFP

Texto por: Stefanie Palma 2 min

O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, faz hoje um comunicado, no âmbito do estado de calamidade que vigora no país, para anunciar novas medidas devido ao aumento do número de casos de Covid-19.