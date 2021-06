Moçambique

Moçambique celebra 46 anos de independência em clima ensombrado pela violência

No campo de deslocados de Metuge, nas imediações de Pemba, em Cabo Delgado no norte de Moçambique, encontraram refúgio cerca de 30 mil pessoas que fugiram da violência vigente no extremo norte da província. © Liliana Henriques

Texto por: RFI 7 min

No âmbito da celebração hoje dos 46 anos da independência de Moçambique, o chefe de Estado moçambicano acusou os grupos terroristas de pretenderem desestabilizar o país através de actos bárbaros como decapitações e a destruição de bens da população, com o fim único de roubar a riqueza de que dispõe a província de Cabo Delgado no extremo norte do país.