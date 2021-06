Moçambique/Economia

Patronato moçambicano pensa que não é momento para negociações salariais

Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. A referida associação que representa o patronato privado moçambicano, considerou no dia 28 de Junho de 2021 por intermédio do seu vice-presidente Vasco Manhiça, que o momento não é propício para negociações sobre o salário mínimo no país da África austral. © https://www.facebook.com

Texto por: Orfeu Lisboa 3 min

Confederação das Associações Económicas de Moçambique afirma que, no período actual as empresas do país não estão a altura de poder responder a eventuais reivindicações salariais no sector privado.