Sector privado moçambicano compra 500 mil vacinas contra covid-19

O sector privado moçambicano recebeu hoje 500 mil doses de vacinas contra a covid-19, adquiridas várias empresas que operam no país. As vacinas vão servir para vacinar maioritariamente os colaboradores, mas 139 mil foram doadas ao Ministério da Saúde.

Este foi um esforço levado a cabo por mais de 300 empresas moçambicanas e o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, agradeceu esta iniciativa.

"O processo de chegada de 500 mil doses vai contribuir para a imunização do nosso povo, adquiridas numa parceria entre o sector privado e o Governo moçambicano", afirmou o ministro.

Uma contribuição importante do sector privado moçambicano neste esforço de vacinação

"Estas vacinas resultam da contribuição de 315 empresas moçambicanas que se juntaram aos esforços do Governo para impulsionar a vacinação no país", referiu Armindo Tiago.

O ministro estima que com estas vacinas poderão ser vacinadas 240 mil pessoas.

Armindo Tiago agradeceu ainda "a amabilidade" de oferecer ao Governo 139 mil doses para vacinar o resto da população.

De referir que Moçambique tem estado a registar um aumento do número de casos de covid-19 nos últimos dias. De acordo com as autoridades sanitárias, o país registou nas últimas 24 horas mais seis óbitos devido ao coronavírus e 576 novos casos. Moçambique totalizou desde o começo da pandemia mais de 76 mil infecções e 878 mortos devido à covid-19.

