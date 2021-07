Covid-19: Moçambique receia catástrofe sanitária

O ministro moçambicano da Saúde, Armindo Tiago, alertou para a aceleração de casos da Covid-19 em alguns países da África Austral, com os quais o país faz fronteira, salientado que esta situação pode provocar uma catástrofe sanitária em Moçambique.

O responsável pela pasta da Saúde reconhece que a aceleração dos casos positivos da Covid-19 e números óbitos registados nos países vizinhos coloca Moçambique numa situação de total desconforto.

“A situação nas outras parte do mundo como África do Sul e outros países vizinhos, indica claramente que nós estamos numa situação que podemos enfrentar uma catástrofe maior que aquela que nós enfrentamos em Janeiro e Fevereiro”.

Moçambique tem estado a registar um aumento de infecções provocadas pelo novo coronavírus nas escolas do país, no entanto Armindo Tiago refere que os números não são preocupantes e garante que as escolas vão continuar a funcionar.

“A nossa satisfação é que apesar disso, se nós formos às escolas, nós estamos a encontrar números que ainda não são significativos no ambiente escolar que justifiquem, por exemplo, a tomada de medida de encerramento das escolas”.

O ministro moçambicano da Saúde lembrou aos cidadãos a necessidade da observância das medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19. Moçambique registou nove mortes devido ao novo coronavírus e 1.139 novos casos de infeção nas últimas, anunciou o Ministério da Saúde.

