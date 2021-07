Moçambique: Acidente de viação faz mais de 30 mortos

Um acidente de viação na Estrada Nacional Número 1, na província de Maputo, envolvendo 2 camiões e um autocarro de passageiros, provocou a morte a pelo menos 34 pessoas e deixou 40 feridos com gravidade. O comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael, fala em falha humana.

O comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael, confirmou que o acidente ocorreu na noite de sábado, no distrito da Manhiça, e fala em erro humano.

“Perder mais de 30 pessoas num minuto é grave e é prejudicial para o país e para as famílias, tendo em conta que da morte ninguém regressa. Estamos a dizer que houve irresponsabilidade do motorista, provocado pelo excesso de velocidade, falta de observação das regras de trânsito e ultrapassagem irregular, deu neste acidente. Irresponsabilidade, acima de tudo, do ser humano”, detalhou.

Bernardino Rafael garante que o responsável pelo acidente será responsabilizado pela justiça moçambicana: “a responsabilização é causa judicial, portanto a pessoa ou a empresa terão que responder pelos danos humanos que aqui estamos a assitir”.

As autoridades de saúde, receiam que o número de vítimas mortais possa subir, tendo em conta que há uma dezena de feridos que se encontram em estado grave.

