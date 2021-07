Moçambique recebe mais 158 mil doses de vacina contra Covid-19

A representante do UNICEF em Moçambique, Katarina Johansson (Esq), David Izzo, embaixador de França em Maputo,(meio) e Lídia Cardoso, vice-ministra moçambicana da Saúde,durante a recepção de 108 mil doses de vacina anti-Covid doadas a Moçambique por intermédio do mecanismo das Nações Unidas, Covax, no dia 5 de Julho de 2021. As cento e oito mil vacinas foram doadas pela França.

No âmbito do mecanismo Covax, Moçambique recebeu mais doses de vacina anti-Covid, doadas pela França e Portugal. Autoridades moçambicanas consideram que as vacinas chegaram no bom momento, devido ao facto que se regista um novo surto de infecções no país da África austral. Mais pormenores com Orfeu Lisboa em Maputo.

Moçambique recebeu, no dia 5 de Julho de 2021, mais 158 mil doses de vacina contra a Covid-19 ,das quais 108.000 mil financiadas pela França e 50 mil por Portugal ,em duas cerimónias separadas, ambas tendo tido lugar no Aeroporto Internacional de Maputo.

O novo lote, de 108 mil doses de vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca, chegou na segunda-feira a Moçambique no âmbito do Mecanismo COVAX.

As vacinas do lote de 108 mil são financiadas pela França,cujo embaixador David Izzo, explicou que as doses destinam-se a acelerar a vacinação do pessoal de saúde considerado prioritário.

"Estas doses destinam-se a acelerar a vacinação do pessoal prioritário, nomeadamente os profissionais de saúde que se encontram na linha da frente bem como as populações mais vulneráveis no âmbito do mecanismo moçambicano e do plano nacional de prevenção", informou o embaixador francês.

Também a 5 de Julho de 2021, Portugal doou a Moçambique 50 mil doses de vacina contra o novo coronavírus, no âmbito da cooperação que os dois países têm na área da saúde, segundo justificou Francisco André, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal.

"Solidariedade é um conceito essencial do que podemos fazer em conjunto", sublinhou o responsável governamental português.

Portugal disponibilizou ainda 140 mil máscaras cirúrgicas às autoridades de saúde moçambicanas, numa cerimónia em que o governo moçambicano esteve representado pela vice ministra da saúde, Lídia Cardoso.

As atrás referidas doses de vacina, chegam numa altura em que Moçambique registou mais sete mortos e 938 novos casos de Covid-19. Estes últimos números foram comunicados pelo boletim diário do Ministério da Saúde moçambicano sobre a evolução da pandemia no país da África austral.

As vítimas mortais da Covid-19 eram todas moçambicanas e estavam numa faixa etária entre os 6 e 15 anos de idade.

Moçambique registou em quatro dias no mês de Julho 26 mortes, ou seja uma média superior a Maio, no decurso do qual morreram no país vinte duas pessoas por Covid-19.

O número de pessoas hospitalizadas, em centros especiais para o tratamento contra a Covid-19 em Moçambique, é actualmente de 228, do qual 76% dos pacientes estão na capital Maputo.

Armindo Tiago, ministro moçambicano da Saúde chamou a atenção para o aumento repentino de casos de Covid, nalguns países da África austral, com os quais Moçambique faz fronteira.

Tiago salientou que, os novos surtos de Covid-19 na região podem desembocar no agravamento da crise sanitária em Moçambique.

