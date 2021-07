Autoridades tributárias moçambicanas apreendem viaturas de luxo

Longa fila de viaturas na fronteira de Ressano Garcia, a principal entre Moçambique e a África do Sul. As autoridades moçambicanas intensificaram o controlo aduaneiro no que diz respeito a entrada no seu território de viaturas com matrícula estrangeira, de forma a combater a fuga à fiscalidade. Mais de uma centena de viaturas de luxo foram apreendidas desde 25 de Junho de 2021.

© LUSA - LUÍSA NHANTUMBO