Moçambique

Moçambique: Polémica na distribuição de donativos em Cabo Delgado

Áudio 01:10

Distribuição de comida em Pemba, Cabo Delgado. © AP

Texto por: Orfeu Lisboa 5 min

O Presidente da Renamo alerta para a exclusão de alguns deslocados dos ataques terroristas no processo de distribuição dos donativos que chegam de várias partes do mundo. Ossufo Momade falava na província de Cabo Delgado onde iniciou uma visita de três dias para acompanhar de perto a situação dos deslocados bem como reunir-se com as bases do seu partido tendo em vista os próximos pleitos eleitorais.