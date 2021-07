Moçambique vai receber força militar da SADC a partir de 15 de Julho

Uma força militar conjunta da Comunidade dos Países de Desenvolvimento da Africa Austral (SADC) chega a Moçambique a partir do dia 15 deste mês. A informação foi tornada pública pelo Chefe de Estado que é também Comandante das Forcas de Defesa de Moçambique, Filipe Nyusi.

Filipe Nyusi veio tornar pública e oficial a informação da chegada nos próximos dias a Moçambique de tropas estrangeiras que vêm ajudar o país a combater o terrorismo na província nortenha de Cabo Delgado.

"Nós pertencemos a SADC, eles vem e há uma declaração, eles escreveram uma carta a mandar para o Secretário-geral das Nações Unidas a comunicar dos desdobramentos vai começar, para empenhar a sua força a partir do dia 15 deste mês, em cenários diferentes", disse Filipe Nyusi.

O também comandante Forças de Defesa de Moçambique avançou que a chegada a Moçambique de tropas ruandesas, com cerca de 1.000 homens, tem a luz verde do bloco regional.

"Mas também a SADC não nos impede de termos outros apoios, porque, senão, ficaríamos limitados", acrescentou Filipe Nyusi.

No encontro com a forças de defesa e segurança em Mueda na província de Cabo Delgado, o chefe de Estado moçambicano considerou que os ataques terroristas, que em cerca de 4 anos provocaram mais de dois mil mortos e acima de 800 mil deslocados, nada tem a ver com disputas religiosas e muito menos deriva da pobreza.

