Atraso na chegada de tropas de SADC para combater terrorismo em Cabo Delgado

Pode ser adiada a chegada a Moçambique de uma força militar conjunta da SADC destacada para o combate ao terrorismo. A informação não foi confirmada, nem desmentida pelas autoridades moçambicanas que asseguram do lado do pais, estar tudo pronto para a recepção desta força. Os militares da SADC deviam aterrar em Moçambique a 15 de Julho de 2021.

Várias fontes dão como certo o adiamento da vinda da força conjunta da SADC, para combater o terrorismo em Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

As reais causas por detrás desta informação não são conhecidas. Sabe-se simplesmente que a chegada, no passado fim de semana, de tropas ruandesas que não fazem parte do bloco regional levou a ministra sul-africana da Defesa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, a lamentar a presença deste contingente antes da força da SADC, destacada para Moçambique

Segundo Dércio Alfazema, analista político, o adiamento da chegada das tropas da força conjunta da SADC levanta algumas preocupações.

Alfazema realçou que o bloco de países da África austral aguardava o consentimento das autoridades moçambicanas, para enviar os militares da SADC que deviam inicialmente chegar no dia 15 de Julho de 2021 a Moçambique.

"O Ministro da Defesa Nacional disse que tudo está pronto, o pais está pronto mas no dia 13 também circulou um outro comunicado dando indicação de que a SADC já não viria no dia 15 porque estava refém de um acordo que deveria ser assinado por Moçambique. Moçambique disse que já assinou o acordo. Entretanto a África do Sul já veio questionar a chegada antecipada das tropas do Ruanda", declarou Dércio Alfazema.

Segundo ainda o analista político, o combate ao terrorismo é uma necessidade urgente na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

