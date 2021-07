Moçambique implementa novas medidas para travar propagação de COVID-19

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou a aplicação de medidas mais restritivas de forma a parar o alastramento da infecção pelo novo coronavírus no país. O encerramento das escolas a todos os níveis, a interdição de realização de cultos religiosos, o funcionamento de casinos e centros culturais constam da lista das 34 decisões, que devem ser observadas a partir da meia noite de sábado, em todo o território moçambicano.

A evolução da terceira vaga da covid-19, levou o presidente moçambicano a tomar novas decisões.

Entre as medidas a serem aplicadas estão a suspensão das aulas presenciais nas instituições do ensino primário, secundário, técnico profissional, bem como a formação de professores, formação profissional e ensino superior, por um período de 30 dias, nas seguintes regiões: cidades de Maputo, Xai-Xai, Inhambane, Beira,Chimoio, Tete e Dondo.

A área metropolitana de Maputo e a vila da Manhiça também estão abrangidas pela suspensão de cultos religiosos.

Na sua comunicação a nação,Filipe Nyusi sublinhou que o recolher obrigatório também foi reajustado. A sua implementação ocorrerá entre as 9h da noite e as 4h da manhã em todas as cidades, municípios e vilas. As instituições públicas passam a funcionar entre as 08h da manhã as 2h da tarde.

As medidas constam de uma lista de 34 decisões, que entram em vigor a meia noite de sábado 17 de Julho de 2021, por 30 dias.

Das decisões tomadas para tentar travar a propagação da COVID-19, figuram para além da redução do funcionamento dos restaurantes e supermercados, a interdição dos treinos das equipas em competição nos campeonatos provinciais, assim como o funcionamento de ginásios, em todas as suas categorias.

Ouça aqui a correspondência de Orfeu Lisboa:

Correspondência de Moçambique, 16/7/2021

