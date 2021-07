Dificuldades de hospitalização perante novos casos de Covid em Moçambique

O Hospital Geral da Polana Caniço, em Maputo. Perante novo surto da casos de covid, Moçambique está confrontado com a falta de capacidade para a hospitalização de pacientes.

A capacidade de internamento nas unidades sanitárias em Moçambique está a esgotar-se face a reaceleração de casos positivos da covid-19, que se regista em varias províncias moçambicanas. O alerta foi dado pela directora nacional adjunta de saúde, Benigna Matsinhe, numa altura em que o país enfrenta a terceira vaga da pandemia.

Segundo a Directora nacional adjunta de saúde pública, Benigna Matsinhe, começam a faltar camas para internar os pacientes infectados pela Covid-19, em algumas unidades hospitalares de Moçambique.

"A província de Maputo já ultrapassou a sua capacidade de internamento, com 42 camas ocupadas quando só tem 40 camas para o internamento. Significa que os doentes com covid da província de Maputo, muitos deles, terão que vir a cidade de Maputo para terem o internamento", realçou Matsinhe.

Benigna Matsinhe disse que a situação revela-se também preocupante para outros pontos do pais, incluindo a cidade de Maputo.

De acordo com a Directora nacional adjunta de saúde moçambicana, se olharmos para aquilo que é a tendência que se verifica, ou seja, cerca de 50 internamentos novos diários, Moçambique poderá rapidamente chegar a uma situação de saturação das unidades sanitárias no que toca à hospitalização de pacientes com a Covid-19.

As autoridades de saúde moçambicanas alertaram para o facto de que a situação exponencial de novos casos de ,só pode ser neutralizada com a observância das medidas de prevenção contra a covid-19.

