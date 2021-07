desvio de fundos

Governo moçambicano investiga alegado desvio de fundos destinados às vitimas do terrorismo

Alegada corrupção e desvio de fundos do Estado em Moçambique © RFI

Texto por: Teresa Xavier 3 min

O governo moçambicano vai investigar as denúncias de desvios na aplicação de fundos destinados a ajudar as vítimas dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Para o executivo, até ao momento, a assistência decorre normalmente.