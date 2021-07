Terroristas abatidos em Moçambique podem estar acima de número divulgado

Os 14 terroristas mortos nos últimos dias, na província de Cabo Delgado e anunciados pelas tropas ruandesas, podem estar muito abaixo da realidade. Quem assim o afirma é o ministro moçambicano da Defesa, Jaime Neto.

As tropas ruandesas anunciaram a morte de quatorze insurgentes, na província de Cabo Delgado, em combates ocorridos ao longo da semana.

O ministro moçambicano da Defesa, Jaime Neto, confirmou baixas e disse que os números divulgados podem estar muito abaixo da realidade no terreno

De acordo com Jaime Neto,"não foram abatidos apenas este numero, é o que foi contabilizado do lado do Ruanda mas as nossas operações também aéreas, assim como terrestres têm estado a desenvolver um trabalho muito grande. Então é difícil neste momento dizer exactamente qual é o numero que foi abatido, porque as operações aéreas quando acontecem muitas vezes não se tem imediatamente acesso a essas zonas para poder aferir o que é que está a acontecer".

O Ministro da Defesa de Moçambique, falava num dia em que chegaram a Moçambique 20 conselheiros militares angolanos .

São esperadas em Moçambique mais militares, sobretudo da Africa do sul e de Angola, para integrarem a força conjunta, em estado de alerta, destacada para combater o terrorismo na província de Cabo Delgado.

Correspondência de Moçambique, 30/7/2021

