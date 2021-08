Forças moçambicanas recuperam localidade de Awasse aos terroristas

As forças moçambicanas e ruandesas estão a cooperar no Norte de Moçambique para retomar pontos estratégicos aos terroristas.

As forças de defesa e segurança de Moçambique, apoiadas pelas tropas vindas do Ruanda, anunciaram ter recuperado das mãos dos terroristas a localidade de Awasse.

O terrorismo tem os dias contados garante Bernardino Rafael, comandante-geral da Polícia que visitou as forças moçambicanas e ruandesas estacionadas na localidade de Awasse no distrito de Mocímboa da Praia, que durante vários meses esteve tomado por grupos terroristas.

"A tendência é de melhorar cada vez mais naqueles pontos onde as forças de defesa e segurança em conjunto com as forças ruandesas estão a conquistar", referiu o comandante-geral da Polícia moçambicana.

Para Bernardino Rafael, a tomada de Awasse é uma grande vitória.

"É conquistar a nossa economia, é melhorar aquilo que é o projecto de gás natural, é melhorar todos os distritos, postos administrativos, localidades da região norte da província de Cabo Delgado", concluiu.

A reposição da rede móvel e a electricidade são agora as preocupações do momento .

Uma operação conjunta entre as forças moçambicanas e ruandesas expulsou os grupos terroristas que estavam redor da vila de Mocímboa da Praia, “quartel-general” dos insurgentes.

Mocímboa da Praia, onde foi registado o primeiro ataque dos grupos insurgentes em outubro de 2017, está cercada pela força conjunta e poderá ser recuperada nos próximos dias.

