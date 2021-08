Trabalho

Encerradas negociações de novo salário mínimo para 9 sectores em Moçambique

Áudio 01:11

Pelo menos nove sectores de actividade em Moçambique vão ter salário mínimo revisto. LUSA - RICARDO FRANCO

Texto por: Orfeu Lisboa 3 min

Estão fechadas as negociações para a fixação do salário mínimo em nove sectores de actividades em Moçambique. O anúncio foi feito pela central sindical OTM que não espera, para já, melhorias na vida dos trabalhadores em consequência do alto custo de vida que se verifica no país e onde na maioria dos sectores, o salário base não passa dos 70 euros.