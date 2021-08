Terrorismo

António Vitorino está em Moçambique para ouvir as prioridades dos deslocados

Áudio 01:17

António Vitorino é o diretor-geral da Organização Internacional das Migrações e está a visitar Moçambique. IOM

Texto por: Orfeu Lisboa 3 min

Ouvir as necessidades dos deslocados e as prioridades do governo para fazer face ao terrorismo e a crise humanitária são objectivos da visita de António Vitorino, director-geral da Organização Internacional das Migrações.