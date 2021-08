Filipe Nyusi promete partilha de informação sobre tropas em Cabo Delgado

O chefe de estado moçambicano e presidente cessante da SADC promete manter informados os chefes de estado e dos governos da região sobre o desempenho das tropas estrangeiras que estão a combater o terrorismo na província de Cabo Delgado, no extremo norte do país.

Publicidade Continuar a ler

A garantia foi dada por Filipe Nyusi no seu discurso de passagem de testemunho a Lazarus Chakwera, novo presidente em exercício da SADC para um mandato de um ano.

A missão das tropas estrangeiras do Ruanda e a força em estado de alerta da SADC que se encontram em Moçambique é clara: ajudar o país a combater o terrorismo. Por isso, o chefe de estado e presidente cessante da SADC, Filipe Nyusi, deixou uma promessa aos seus pares.

"Estamos cientes da necessidade de complementar essas intervenções militares com o apoio humanitário imediato e investimento de desenvolvimento a medio, longo prazo aliados a prevenção e sensibilização dos cidadãos contra este flagelo. Iremos manter vossas excelências a par dos progressos desta missão e asseguramo-vos que o entrosamento a nível de relacionamento com as nossas forças de defesa e segurança e a população é enorme", assegurou o presidente moçambicano.

Filipe Nyusi defendeu que o combate contra a covid-19 também deve continuar a ser travado.

"Os sistemas de saúde publica estão a atingir níveis críticos de saturação na sua capacidade de promoverem serviços a todos", referiu ainda.

Este foi o último discurso de Filipe Nyusi enquanto presidente da SADC cedendo assim, assim o lugar a Lazarus Chakwera do Presidente do Malawi.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro