Futebol de Praia

Futebol de Praia: Moçambique entra com derrota frente à Espanha

Rachide (centro), atleta moçambicano. Imagem de Arquivo. © AFP - SEYLLOU

Texto por: Marco Martins 2 min

A Selecção moçambicana perdeu por 4-8 frente à Espanha na primeira jornada do Grupo B no Campeonato do Mundo de futebol de praia que decorre em Moscovo na Rússia.