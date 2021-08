Covid-19

Detida técnica de sáude que vendia cartões de vacinação em Moçambique

Áudio 00:44

O Hospital Geral da Polana Caniço, na capital do país, passou a receber diariamente em média 16 doentes em estado crítico, contra seis recebidos nas primeira e segunda vagas. A terceira vaga da covid-19 ameaça o sistema de Saúde em, Maputo, Moçambique. © LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Texto por: Orfeu Lisboa 2 min

Uma técnica de saúde está a detida em conexão com a venda de cartões de vacinação na província de Inhambane, no sul de Moçambique. O anúncio foi feito pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, dias depois do presidente moçambicano, Filipe Nyusi, ter denunciado publicamente a existência desta pratica que põe em causa a saúde publica.