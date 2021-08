Terrorismo

Forças moçambicanas e ruandesas retomam a base estratégica dos terroristas em Chinga

As forças mocambicanas, auxiliadas pelas forças ruandesas, tomaram mais um ponto estratégico no Norte do país.

As Forças Armadas de Defesa e Segurança de Moçambique e do Ruanda atacaram e recuperaram uma das principais bases dos terroristas no distrito de Muidumbe, na província de Cabo Delgado, no norte do país. O anúncio foi feito pelo vice-chefe de Estado-Maior General do Exército moçambicano, Bertolino Capitine.