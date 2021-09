Mundial 2022: Moçambique empatou frente à Costa do Marfim

A Selecção moçambicana de futebol empatou sem golos frente à Costa do Marfim no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo em Moçambique.

Moçambique entrou com um empate sem golos na fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022 que vai decorrer no Qatar.

Na primeira jornada no Grupo D, a Selecção moçambicana acabou por empatar frente à Costa do Marfim.

O jogo terminou sem nenhum golo entre as duas selecções.

Com este empate, os moçambicanos e os marfinenses ocupam o segundo lugar com um ponto, isto enquanto os Camarões estão no primeiro lugar com 3 pontos, após o triunfo dos camaroneses por 2-0 frente ao Malawi.

De notar que na segunda jornada, os Mambas deslocam-se ao Malawi a 7 de Setembro.

Recorde-se que a primeira selecção de cada grupo segue para a terceira fase de apuramento para o Mundial de 2022 no Qatar.

© AFP / Monirul Bhuiyan

