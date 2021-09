Moçambique

Moçambique: Ministro dos Combatentes nega perseguição aos antigos combatentes

Combatentes da Renamo, em Novembro de 2012, na Gorongosa, no centro de Moçambique. Imagem de Arquivo. © AFP PHOTO / JINTY JACKSON

Texto por: Orfeu Lisboa

Não há registo de antigos combatentes de luta de libertação nacional que estejam a ser perseguidos. Posição assumida pelo ministro dos Combatentes de Moçambique, Carlos Silia, em reacção às declarações do filho do antigo chefe de estado moçambicano em sede do julgamento, onde é acusado de ter recebido oito milhões e meio de euros da Privinvest em forma de luvas.