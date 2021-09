Terrorismo

Filipe Nyusi anuncia que militares recuperaram quase toda a região de Cabo Delgado

Militares num posto de controlo policial próximo a entrada de Metuge, distrito que alberga campos de acolhimento de deslocados que fogem da violência armada no norte de Moçambique. LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Filipe Nyusi, presidente moçambicano, anunciou que estão reconquistadas quase todas as zonas sob domínio dos terroristas na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Este anúncio foi feito durante a cerimónia que marcou dos 47 anos do Acordo de Lusaka, assinado entre o governo português e a Frelimo, e que culminou com a proclamação da independência de Moçambique.