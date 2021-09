#Moçambique/ Cabo Delgado

Moçambique: Mais de 800 casas para deslocados de Cabo Delgado

Família de deslocados de Cabo Delgado. Fevereiro de 2021. AFP - ALFREDO ZUNIGA

Texto por: Orfeu Lisboa

Em Moçambique, a Agência de Desenvolvimento do Norte construiu mais de 800 casas para os deslocados dos ataques terroristas na província de Cabo delgado, no extremo norte do país. A notícia foi dada pelo presidente do Conselho de Administração desta entidade governamental, Armindo Ngunga, que admite que são necessários fundos para ajudar a população a retomar a sua vida normal.