Moçambique: 2 dezenas de pessoas resgatadas das mãos dos grupos terroristas

Distrito de Mocímboa da Praia, no norte de Moçambique. LUSA - LUIS MIGUEL FONSECA

Duas dezenas de pessoas foram resgatadas esta sexta-feira, 18 de setembro, das mãos dos grupos terroristas na localidade de Mbau, no distrito de Mocimboa da Praia, província de Cabo Delgado, norte do país. A informação foi confirmada ontem à imprensa, no Porto de Pemba, pelo Comandante da Marinha de Guerra de Moçambique, Genito Manganimanja.