Base de grupo terrorista é desmantelada no norte de Moçambique

Forças da SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral) anunciaram sábado o desmantelamento de uma base de rebeldes,em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Armas e várias mulheres foram resgatadas no decurso da operação dos militares da referida comunidade.

Num comunicado divulgado a 18 de Setembro de 2021, a SAMIM (Missão de África Austral) afirma que, em apoio às Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), os militares da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, sigla inglesa) efectuaram a partir do dia 14 do referido mês uma operação durante a qual capturaram uma base fortificada do grupo rebelde denominado "Al Sunnah wa Jama'ah", situada a sul do rio Messalo.

Segundo a SAMIM, a base Sheik Ibrahim, desmantelada pela força da SADC tinha sido utilizada como campo de treino, no qual foram apreendidas armas ligeiras e armamento pesado.

O comunicado destaca a descoberta na base dos rebeldes, de um número importante de livros de treino militar, assim como vídeos e outros dispositivos de comunicação.

As informações recolhidas vão contribuir para uma melhor avaliação da forma como operam os grupos terroristas em actividade na província moçambicana de Cabo Delgado, bem como o nível de ameaça do terrorismo e extremismo na região.

A SAMIM (Missão da África Austral) informa também que no decurso da operação foram resgatadas três idosas, entregues as autoridades para posteriores identificação e cuidados.

Cabo Delgado, província do norte de Moçambique, rica em gás natural, tem sido assolada desde 2017 por uma vaga de grupos terroristas, que reivindicam a sua afiliação à rede extremista autodenominada Estado Islâmico.

A coligação formada pelas forças moçambicanas, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e por militares ruandeses, voltou a restabelecer a autoridade do Estado em várias zonas em que operavam grupos terroristas, designadamente a vila de Mocímboa da Praia.

