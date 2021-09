Moçambique/Política

Executivo moçambicano apresenta plano de reconstrução de Cabo Delgado

O aeroporto de Mocímboa da Praia, na província de Cabo Delgado, foi uma das infra-estruturas danificadas pelos ataques terroristas dos últimos 4 anos. LUSA - LUIS MIGUEL FONSECA

Texto por: Orfeu Lisboa 3 min

O governo moçambicano vai reconstruir as infraestruturas públicas e privadas nas zonas afectadas pelo ataques terroristas dos últimos 4 anos na província de Cabo Delgado, no extremo norte do país. A decisão foi tomada e anunciada pelo governo, em sede do conselho de Ministros.