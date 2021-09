Presidente de Moçambique recebe homólogo do Ruanda e agradece ajuda

Paul Kagame, Presidente do Ruanda, e Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique. 24 de Setembro de 2021 AFP - SIMON WOHLFAHRT

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, agradeceu ao seu homólogo ruandês, Paul Kagame, o apoio das tropas do Ruanda no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Paul Kagame participa, este sábado, em Pemba, no norte do país, nas celebrações do Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.