Moçambique: Lutero Simango vai concorrer à liderança do MDM

Imagem de arquivo da cidade da Beira, Moçambique. AFP - GIANLUIGI GUERCIA

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

O irmão mais velho de Daviz Simango, também autarca da cidade da Beira, vai concorrer a Presidente do MDM. Lutero Simango garante que vai trabalhar para dar continuidade à obra deixada e levar a terceira maior força do país e na oposição ao poder é a grande missão caso vença nas eleições internas que terão lugar em Dezembro. Lutero Simango já submeteu a sua candidatura, com o forte apoio da liga feminina da terceira maior força política do país e na oposição.